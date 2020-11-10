У Кернеса прокомментировали заявление о "пропаже" мэра Харькова

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Заявление об исчезновении городского головы Харькова Геннадия Кернеса подал местный активист Артур Газиев. Об этом сообщил журналисту УНН пресс-секретарь Кернеса Юрий Сидоренко.

"По нашей информации, заявление написал один из активистов, связанный с Александром Фельдманом, - Артур Газиев ...", - рассказал Сидоренко.

Кроме того, сам Артур Газиев на своей странице в Facebook сообщил, что написал заявление в полицию из-за исчезновения Кернеса.

"Жду, официального письменного ответа. По заявлению о том, чтобы разыскали городского голову! Если кто-то знает из окружения Кернеса, что он в "Шарите", то как нам узнать правду!?" - написал Газиев.

На вопрос, где сейчас находится Кернес, Сидоренко ответил: "Там, где и последние почти 2 месяца - в клинике "Шарите".

Добавим, что Александр Фельдман баллотировался в мэры Харькова в этом году от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Напомним, в полиции Харьковской области сообщили о производстве об исчезновении Кернеса, но впоследствии стерли сообщение.

Отметим, что Геннадий Кернес, в середине сентября заболел COVID-19 и был срочно доставлен на лечение в Германию.

В октябре Кернес получил отрицательный результат теста на COVID-19.

Как сообщалось, Геннадий Кернес официально признан Харьковским городским головой по результатам выборов в местные советы, которые состоялись 25 октября.