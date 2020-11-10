С "антисуркисовскими законами" в Раде происходит странная история - Кравец

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В ВР еще в начале сентября был зарегистрирован так называемый "антисуркисовский" закон, принятие которого должно исключить выплату оффшорам семьи Суркисов 350 млн грн. По сути, законопроект, призван урегулировать процедуры исполнения судебных решений, принятых в качестве обеспечения. Впоследствии, в Раде появился еще один - фактически идентичный. И оба пока продолжают оставаться без движения. Юрист Ростислав Кравец считает это "странной историей", указывая на попытки затягивания решения проблемы. Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

"Сами законопроекты, причем, это такая довольно странная ситуация, когда Министерство юстиции вносит (по предложению Минюста внес нардеп - ред.) один законопроект, и тут же оно вносит другой - альтернативный законопроект, не отвергая тот "первый". Когда я ознакомился с этими законопроектами, там существенных различий не так уж и много. Почему нельзя доработать тот первый законопроект - для меня непонятно. Вопрос здесь в том, что просто нет определенного политического решения, что с этим делать (с делом "Суркисов - Привата" - ред.). И пытаются под видом юридических манипуляций затянуть внесение ("антисуркисовского" - ред.) законопроекта в парламент, затянуть его рассмотрение в комитетах", - говорит юрист.

В общем вся эта ситуация указывает на то, что власть не знает, что делать с Суркисами и их исками в государственный банк.

"...все же, и у руководства страны, на мой взгляд, нет решения, как поступить с ПриватБанком", - добавил Кравец.

Как писал УНН, "антисуркисовский" закон более месяца лежит в ВР без движения.

Напомним, 2 сентября Печерский райсуд Киева под председательством Сергея Вовка удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к ПриватБанку на 350 млн долларов. И сделал это без рассмотрения спора по существу - в качестве обеспечения иска.

7 сентября депутат Камельчук внес в Раду законопроект №4064 - с целью заблокировать возможность осуществления таких выплат. Впоследствии, аналогичный проект, с разницей лишь в названии, внес еще и Минюст.

8 сентября исполнение скандального постановления Печерского суда остановил Верховой Суд.