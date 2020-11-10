Авиастроители просят Зеленского забрать ГП "Антонов" в "Укроборонпрома" и передать профильному министерству

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Профильные ассоциации авиастроительной сферы обратились к Президенту Зеленскому с просьбой передать государственное предприятие "Антонов" из-под управления концерна "Укроборонпром" в управление Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Об этом говорится в коллективном письме-обращении организаций, сообщает УНН.

Ассоциация "Укравиапром", Объединение организаций работодателей авиационной промышленности Украины и Профсоюз авиастроителей Украины выразили свою обеспокоенность ситуацией, которая сложилась на ГП "Антонов" и других предприятиях авиастроительной сферы.

"4 ноября 2020 года произошла очередная смена руководства на предприятии. Кроме того, государственным концерном "Укроборонпром" сейчас принимаются срочные меры по изменению формы управления и создания наблюдательного совета этого предприятия", - говорится в обращении.

В обращении отмечается, что в соответствии с Законом "Об управлении объектами государственной собственности" особенности образования и организации деятельности наблюдательных советов предприятий оборонно-промышленного комплекса определяются Законом "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе". Однако, указанный закон не содержит нормы относительно наблюдательных советов государственных унитарных предприятий ОПК, которые являются участниками "Укроборонпрома".

"Таким образом, законодательных оснований для принятия Концерном мероприятий по созданию наблюдательного совета ГП "Антонов" нет. Отсутствуют также основания и для изменения устава предприятия в этой части", - заявили организации.

Среди изложенных в письме просьб к Президенту Зеленскому - отмена создания наблюдательного совета и передача ГП "Антонов" в управление Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

"Нужно безотлагательно отменить решение Концерна по созданию наблюдательного совета ГП "Антонов" как такое, что не имеет законных оснований и принять меры по передаче ГП "Антонов" и других предприятий авиастроения из сферы управления Концерна в сферу управления Минстратегпрома", - говорится в сообщении.

Напомним, в июле Кабинет министров принял проект постановления, которым создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Руководителем вновь министерства стал вице-премьер-министр Олег Уруский.