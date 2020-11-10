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Экономия средств потребителей по "зеленому" тарифу составила более 1,5 млрд грн - Минэнерго

Экономия средств потребителей по "зеленому" тарифу составила более 1,5 млрд грн - Минэнерго

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Потребители сэкономили за три месяца более 1,5 млрд грн благодаря снижению "зеленых" тарифов в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и законом 810-IX, который его имплементирует. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"В августе, когда начали действовать сниженные тарифы, экономия составила 618 млн грн, в сентябре - 541 млн грн, в октябре - 376 млн грн (без НДС)", - сообщили в Минэнерго.

В то же время значительно повысился уровень расчетов с производителями "зеленой" электроэнергии.

"За август гарантированный покупатель оплатил 100% отпущенной продукции - 5,2 млрд грн. За сентябрь производители "зеленой" электроэнергии получили 4,3 млрд грн, что составляет 93% от ее общей стоимости. До подписания Меморандума и принятия соответствующего закона уровень расчетов не превышал 5% (в апреле-июле 2020 года)", - отметили в пресс-службе.

Напомним, что по инициативе Минэнерго "Гарантированный покупатель" получил возможность продавать "зеленую" электроэнергию по двусторонним договорам на электронных аукционах. В октябре правительство приняло предложенные Министерством изменения, которые совершенствуют правила проведения таких аукционов и направлены на стабилизацию ситуации на рынке электрической энергии.

Источник: УНН
Теги: экономика, Украина, энергетика, тарифы, Минэнергоугля
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