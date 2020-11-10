За более чем месяц ОРВИ заболело почти миллион украинцев

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) с начала эпидемического сезона 28 сентября заболело уже 926 тысяч украинцев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Минздрава.

Только за прошедшую недели ОРВИ в Украине заболели 164 570 человек. Почти треть от них (30,6%) - дети до 17 лет.

Вирусов гриппа в стране пока не фиксировали. О летальных случаях за отчетную неделю также не сообщалось.

Всего с 28 сентября по 8 ноября 2020 года переболело 2,4% населения страны. Госпитализированы 1,5% заболевших, из них 5 524 - дети до 17 лет.

Интенсивный показатель заболеваемости на 5,7% больше аналогичного периода прошлого сезона.

С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 50 143 человека.

Напомним, по данным медиков, в этом году в период эпидсезона в Украине будет циркулировать четыре штамма гриппа.

Также напомним, в Украине зафиксировано уже почти 480 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19.