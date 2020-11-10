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20130

В Раде разблокировали рассмотрение законопроекта Разумкова по э-декларированию

В Раде разблокировали рассмотрение законопроекта Разумкова по э-декларированию

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Парламентский комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал ВР поддержать в целом законопроект спикера Дмитрия Разумкова по восстановлению электронного декларирования и отклонить альтернативный законопроект. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании комитета, передает УНН.

"Проект решения предложить Верховной Раде Украины отклонить законопроект №4304-1 как таковой, что не отвечает антикоррупционному законодательству и содержит коррупционные риски", - подчеркнула глава комитета Анастасия Радина.

Соответствующее решение поддержали члены комитета.

"Есть решение относительно основного законопроекта - рекомендовать его за основу и в целом. Я бы добавила строку: в случае если так случится, что рекомендация комитета о принятии в целом не будет поддержана, предусмотреть возможность внесения изменений в 116 статью Регламента", - добавила Радина.

Напомним, парламентарии сократили наполовину сроки подготовки законопроекта соавторства председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова по возвращении э-декларирования.

Как сообщал УНН ранее, народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский зарегистрировал проект закона о восстановлении действия отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции", альтернативный законопроект спикера Разумкова.

На заседании парламента Разумков заявил, что не понимает причин такого решения Дубинского по альтернативному законопроекту.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, законопроект
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