Премьер получил отрицательный тест на COVID-19

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал тест на наличие антител и получил отрицательный результат. Об этом УНН заявила пресс-секретарь главы правительства Ольга Куришко.

"Премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня получил отрицательный результат теста на COVID-19. Сдавал он его утром", - сообщила Куришко.

По ее словам, по-прежнему заседание Правительства будут проходить в онлайн режиме и с соблюдением всех карантинных мероприятий.

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"Министры работают дистанционно", - уточнила она.

Напомним, что вчера у Президента Украины Владимира Зеленского подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19.

Вслед за Зеленским на COVID-19 заболел Ермак.