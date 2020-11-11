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Двое защитников сборной Германии пропустят поединок с Украиной

Двое защитников сборной Германии пропустят поединок с Украиной

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Сборная Германии по футболу потерпела кадровые потери перед будущими поединками в Лиге наций УЕФА, передает УНН со ссылкой на Немецкий футбольный союз.

В ноябрьских матчах “бундестим” точно не помогут Марсель Хальстенберг (“РБ Лейпциг”) и Тело Керера (“ПСЖ”). Оба игрока получили повреждения.

Хальстенберг почувствовал боль еще до начала матча в Бундеслиге, поэтому остался в запасе и не сыграл. Керера же травмировался в игре против “Ренна” в чемпионате Франции.

Отметим, что Йоахим Лев довызвал на сбор 22-летнего хавбека “Вольфсбурга” Боте Баку.

Добавим, матч Украина — Германия пройдет 14 ноября во Лейпциге.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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