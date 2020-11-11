Власти Дании признали, что не имели законных оснований требовать массового уничтожения норок

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Правительство Дании признало, что не имело законных оснований требовать от владельцев ферм уничтожения всех норок, которых они разводят, пишет УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Распоряжение было сделано после того, как у животных обнаружили мутацию нового коронавируса. Ученые предупредили, что это может сказаться на эффективности применения создаваемой вакцины против COVID-19.

Дания — крупнейший мировой производитель меха норки. Популяция этих хищников в стране составляла около 15-17 миллионов. С тех пор, как правительство 4 ноября объявило, что норок следует уничтожать, около двух с половиной миллионов животных были убиты.

“Даже если мы действовали в спешке, нам следовало четко понимать, что необходимы новые законодательные акты, которые пока нет. И я прошу прощения за это”, — заявила 10 ноября премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Власти страны намерены принять закон, который позволит массово уничтожать животных, а не только в местах, где обнаружены вспышки. Между тем, правительство призвало фермеров не ждать и продолжать уничтожение животных в качестве меры пресечения.

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