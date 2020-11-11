Вблизи админграницы с оккупированным Крымом обнаружили загрязнение воздуха

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Вблизи административной границы с оккупированным Крымом зафиксировано загрязнение воздуха. Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпотребслужба) в Херсонской области, передает УНН.

Мониторинг, проводимый от 20 октября в Чаплынском и Каланчацком районах, показал превышение “как максимально разовых, так и среднесуточных предельно допустимых концентраций по метану, сероводорода, углеводородам насыщенным, оксида азота, озона, диоксида серы, фенола, ксилола, этилбензола, стерола”.

В Госпотребслужбе отметили, что мониторинг состояния воздуха в зоне влияния деятельности завода “Крымский титан” продлится до 12 ноября.

Ранее в крымском Гидрометцентре сообщили, что грязный воздух в октябре этого года был на севере Крыма, где, в частности, расположен завод “Крымский титан”.

Еще до того, в августе в оккупированном Крыму снова зафиксировали выброс химвеществ на заводе “Крымский титан”.

Правительство Украины ранее сообщало, что планирует усилить мониторинг за ситуацией на “Крымском титане”, чтобы не допустить экологической катастрофы августа 2018 года, когда на предприятии произошел выброс с кислотонакопителя.