Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,12 0,0090  EUR: 33,20 -0,1932 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
С начала года почти 5 тысячам россиян выдали разрешение на постоянное проживание в Украине
С начала года почти 5 тысячам россиян выдали разрешение на постоянное проживание в Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
6720

Лучший бомбардир сборной Польши пропустит поединок против Украины

Лучший бомбардир сборной Польши пропустит поединок против Украины

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Главный тренер сборной Польши Ежи Бженчек прокомментировал предстоящий товарищеский матч с Украиной и вспомнил об очередной кадровой потере, передает УНН со ссылкой на сайт Польского футбольного союза.

Форвард “Баварии” пропустит игру с “желто-голубыми”.

“Футболисты, которые выступали в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также играли за свои клубы в национальных чемпионатах, будут отдыхать. Несомненно, Роберт Левандовски не сыграет в товарищеском матче с Украиной. Мы понимаем, что самое главное для клуба и сборной — это здоровый футболист. Проведем ротацию состава, и вряд ли кто-то сыграет все три матча.

Однако, во всех трех поединках постараемся победить”, — сказал Бжечек.

Добавим, Левандовски является лучшим бомбардиром сборной в Лиге наций — 2 гола и один ассист.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.