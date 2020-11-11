Лучший бомбардир сборной Польши пропустит поединок против Украины
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Главный тренер сборной Польши Ежи Бженчек прокомментировал предстоящий товарищеский матч с Украиной и вспомнил об очередной кадровой потере, передает УНН со ссылкой на сайт Польского футбольного союза.
Форвард “Баварии” пропустит игру с “желто-голубыми”.
“Футболисты, которые выступали в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также играли за свои клубы в национальных чемпионатах, будут отдыхать. Несомненно, Роберт Левандовски не сыграет в товарищеском матче с Украиной. Мы понимаем, что самое главное для клуба и сборной — это здоровый футболист. Проведем ротацию состава, и вряд ли кто-то сыграет все три матча.
Однако, во всех трех поединках постараемся победить”, — сказал Бжечек.
Добавим, Левандовски является лучшим бомбардиром сборной в Лиге наций — 2 гола и один ассист.