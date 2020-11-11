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УАФ и УПЛ ведут переговоры с Кабмином, чтобы карантин выходного дня не коснулся чемпионата Украины

УАФ и УПЛ ведут переговоры с Кабмином, чтобы карантин выходного дня не коснулся чемпионата Украины

КИЕВ. 11 ноября. УНН. УАФ и УПЛ ведут работу с Кабмином, чтобы возможный карантин выходного дня не стал помехой для проведения матчей чемпионата Украины, передает УНН со ссылкой на tribuna.com

Кабмин в ближайшее время может ввести карантин выходного дня из-за эпидемиологической ситуации. Если так, то проводить любые массовые мероприятия будет запрещено и в субботу, и воскресенье. А это ставит под угрозу матчи УПЛ.

Как уточняет портал, в УПЛ и первой лиге до перерыва осталось провести четыре тура, во второй лиге — два.

“Все матчи в Украине внутренние и международные соревнования проходят без зрителей”, — напоминается в сообщении.

Как писал УНН, 9 ноября, сборная Украины провела первую тренировку в Киеве перед матчем с Польшей. Поединок состоится сегодня, 11 ноября.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, Кабмин, Украина, УАФ, Коронавирус, карантин
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