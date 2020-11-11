Шевченко рассказал о прогрессе сборной Польши накануне игры с Украиной

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Накануне товарищеского матча с командой Польши главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

“Я рад, что мы сыграем с этим соперником. За последнее десятилетие Польша очень добавила как команда, появились сильные игроки. Мы рады встретиться с таким оппонентом, хоть сейчас и не лучшее время в связи с COVID-19. Думаю, Ежи Бженчек, как и я, планирует завтра дать возможность сыграть и проявить себя футболистам, которые играли меньше. Но все равно я думаю, что матч будет напряженным”, — подчеркнул Шевченко.

Также коуч отметил, что игра получится интересной даже не при оптимальных составов сборных.

“Каждая из сборных решает свои определенные задачи. Мы прекрасно понимаем, что впереди официальные поединки. У тренера поляков также есть задача подготовить команду, сбалансировать ее так, чтобы основные футболисты были свежими на ключевые матчи. Мы также учитываем эти моменты. Но независимо от того, кто выйдет на поле, я уверен, что мы постараемся сформировать максимально боевые составы, поэтому игра получится интересной”, — добавил Шевченко.

Заметим, что игра Украина — Польша пройдет в Хожуве уже сегодня.