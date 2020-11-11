Дания предоставила Украине 50 аппаратов ИВЛ

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Дания передала Украине 50 аппаратов искусственной вентиляции легких для лечения критически больных пациентов, в частности, COVID-19. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время виртуальной встречи с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофод, передает УНН.

“Украина благодарна за это знак настоящей дружбы и поддержки со стороны Дании”, — говорится в сообщении.

Кроме аппаратов ИВЛ министры обсудили:

— взаимодействие двух стран в противодействии пандемии COVID-19;

— создание Крымской платформы и возможность добавления Дании к ее работе;

— межправительственная соглашение, которое позволит реализовать в Украине проекты по программе Danida Business Finance;

— создание украинско-датского бизнес-совета для развития торговли и инвестиций между Украиной и Данией;

— европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины и итоги саммита Украина-ЕС.

Напомним, в МИД заявили, что ФСБ РФ создает “мифы” о шпионах и борьбу с ними в аннексированном Крыму.

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