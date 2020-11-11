Сборная Украины по футзалу во второй раз нанесла поражение Венгрии
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Подопечные Александра Косенко завершили ноябрьский сбор еще одной победой над командой Венгрии. Об этом информирует УАФ, передает УНН.
В данной игре, как и в первом матче, который завершился победой “сине-желтых” со счетом 2:1, команды обменялись быстрыми голами. На 1-й минуте отличился Николай Белоцерковец из “Продексиму”, однако вскоре Золтан Дрот восстановил равновесие. Позже Дрот оформил дубль, поэтому на перерыв хозяева ушли с минимальным преимуществом.
В начале второго тайма еще один игрок “Продексиму”, Михаил Зварич, сравнял счет, после чего Белоцерковец вывел нашу команду вперед. Венграм удалось отыграться, однако на 33-й минуте Зварыч отличился во второй раз, забив победный мяч — 4:3.
Заметим, что подопечные Александра Косенко одержали две победы в выездных спаррингах.
Кроме того добавим, спарринги прошли в рамках подготовки “сине-желтых” в групповой раунд квалификации Евро-2022. Подопечные Александра Косенко попали в группу 1, где сыграют против Хорватии, Албании и Дании, победившая в стыковых матчах отборочного раунда.