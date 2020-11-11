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Байден назвал позором нежелание Трампа признать поражение

Байден назвал позором нежелание Трампа признать поражение

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Кандидат от демократической партии США Джо Байден назвал позором отказ действующего президента Дональда Трампа признать поражение на выборах. Об этом он заявил в ходе своего выступления в Делавэре, передает NBC News, передает УНН.

“Я думаю, что это позор, если честно ... Думаю, в конце концов это (победа Байдена на выборах) осуществится 20 января (день инаугурации)”, — сказал он.

Как сообщал УНН, согласно экспертной оценке всех главных и крупнейших американских СМИ — кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает на президентских выборах в США, параллельно — на данный момент действующий глава Белого дома Дональд Трамп пока не признает своего поражения. Между тем штаб Байдена уже направил запрос о признании его избранным президентом США.

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Источник: УНН
Теги: выборы, США, Джо Байден, Дональд Трамп
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