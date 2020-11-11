Байден назвал позором нежелание Трампа признать поражение

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Кандидат от демократической партии США Джо Байден назвал позором отказ действующего президента Дональда Трампа признать поражение на выборах. Об этом он заявил в ходе своего выступления в Делавэре, передает NBC News, передает УНН.

“Я думаю, что это позор, если честно ... Думаю, в конце концов это (победа Байдена на выборах) осуществится 20 января (день инаугурации)”, — сказал он.