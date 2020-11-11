За октябрь в Украине 160 человек умерли от СПИДа

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Украине в октябре 160 человек умерли от СПИДа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс -службу Центра общественного здоровья Украины.

,“В октябре 2020 года в Украине официально зарегистрировано 1244 новых случая ВИЧ-инфекции, у 268 пациентов диагностирован СПИД, а 160 человек умерли от СПИДа”, — сообщили в ЦОЗ.

В пресс-центре сообщили, что пути инфицирования ВИЧ в Украине в октябре 2020 следующие:

— гетеросексуальный — 660;

— гомосексуальный — 37;

— парентеральный — 540;

— вертикальный — 130;

— неизвестный — 5.

В ЦОЗ напомнили, что PrEP — доконтактна профилактика, которая предотвращает передаче ВИЧ. “Она рекомендована всем, кто имеет высокий риск заразиться вирусом иммунодефицита человека”.

Добавляется, что Украина — одна из 68 стран мира, ввели PrEP для профилактики ВИЧ-инфекции. “Национальная программа доконтактной профилактики (PrEP) призвана уменьшить уровень заболеваемости ВИЧ в Украине”, — добавили в пресс-центре.

Напомним, в Минздраве создали карту медучреждений, где можно сделать тест на ВИЧ и гепатит С.