Эрдоган поздравил Байдена с победой на выборах в США

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил избранного президента США Джо Байдена с победой на выборах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующую публикацию на сайте президента Турции.

“Уважаемый избранный президент, я надеюсь, что результаты выборов пойдут на пользу дружественному и союзному народу Соединенных Штатов Америки. Как мы неоднократно говорили во время вашего вице-президентства, отношения между Турцией и США носят стратегический характер и стоят на прочной основе”, — заявил турецкий лидер.

Заметим, что Эрдоган поздравил Байдена одним из последних лидеров среди стран-членов НАТО. Большинство мировых лидеров поздравили американского демократа течение 7-8 ноября.

Впрочем, Эрдоган не единственный, кто откладывал приветствие. Так, ранее в Кремле заявили, что поздравят победителя выборов в США “только после официального объявления результатов”.