США: Помпео пообещал плавную передачу власти "второй администрации Трампа"

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Государственный секретарь США Майк Помпео, отвечая на брифинге на вопрос журналистов о передаче власти демократу Джо Байдену, заявил, что вскоре состоится плавная передача власти второй администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает NYT, передает УНН.

“Мир должен быть полностью уверен в том, что переходный период 20 января будет успешным. Мы готовы, мир наблюдает за тем, что здесь происходит. Мы собираемся подсчитать все голоса”, — сказал Помпео.

Комментируя слова Трампа о том, что он был бы победителем на выборах, если бы учитывались только “законные голоса”, Помпео сказал: “Я уверен, что мы будем подсчитывать, и мы должны подсчитывать каждый законный голос. Мы должны убедиться в том, что любой незаконной голос не будет учтен”.

Демократ, член палаты представителей от штата Вирджиния и бывший сотрудник ЦРУ Эбигейл Спанбергер заявила, что слова Помпео о передаче власти поставили под угрозу глобальное лидерство США и назвала их “позорными и опасными”.