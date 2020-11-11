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США: Помпео пообещал плавную передачу власти "второй администрации Трампа"

США: Помпео пообещал плавную передачу власти "второй администрации Трампа"

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Государственный секретарь США Майк Помпео, отвечая на брифинге на вопрос журналистов о передаче власти демократу Джо Байдену, заявил, что вскоре состоится плавная передача власти второй администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает NYT, передает УНН.

“Мир должен быть полностью уверен в том, что переходный период 20 января будет успешным. Мы готовы, мир наблюдает за тем, что здесь происходит. Мы собираемся подсчитать все голоса”, — сказал Помпео.

Комментируя слова Трампа о том, что он был бы победителем на выборах, если бы учитывались только “законные голоса”, Помпео сказал: “Я уверен, что мы будем подсчитывать, и мы должны подсчитывать каждый законный голос. Мы должны убедиться в том, что любой незаконной голос не будет учтен”.

Демократ, член палаты представителей от штата Вирджиния и бывший сотрудник ЦРУ Эбигейл Спанбергер заявила, что слова Помпео о передаче власти поставили под угрозу глобальное лидерство США и назвала их “позорными и опасными”.

Как сообщал УНН, согласно экспертной оценке всех главных и крупнейших американских СМИ — кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает на президентских выборах в США, параллельно — на данный момент действующий глава Белого дома Дональд Трамп пока не признает своего поражения. Между тем штаб Байдена уже направил запрос о признании его избранным президентом США.

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Источник: УНН
Теги: выборы, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Майк Помпео
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