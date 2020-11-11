Конгресс США расширил санкции против "Северного потока-2"

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Участники переговоров Палаты представителей и Сената Конгресса США договорились о включении дополнительных санкций против российского газопровода "Северный поток-2" между РФ и Германией в оборонительный законопроект. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с этим вопросом, передает УНН.

“Санкции против газопровода „Северный поток-2“ Газпрома будут направлены против страховых и сертификационных компаний, работающих с российскими судами по завершению проекта. Они будут включены в закон о национальной обороне 2021 года, который должен быть принят до конца года”, — пишет издание.

Сенатор от Нью-Джерси Боб Менендез, высокопоставленный демократ из комитета Сената по международным отношениям, в интервью изданию заявил, что члены Конгресса хотят “дать понять, что Германия, как союзник, и государственные чиновники внутри Германии, не будут участвовать ни в каких подобных санкции”.

“Формулировка, которые будут применяться к этим санкциям, теперь требуют, чтобы США сообщили об этом союзников до их введения”, — отмечает издание. Положение было добавлено после того, как председатель палаты представителей Нью-Йорка Элиот Энгель выразил обеспокоенность тем, что санкции нанесут вред Германии и европейским странам, отпустив Россию “с крючка”.

“Плюнуть на наших ближайших друзей, отпустить Россию с крючка?”, — заявил Энгель в июле на заседании Палаты представителей. — “Это звучит неправильно для меня”.

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Эти санкции содержатся в поправке к законопроекту об обороне, и их формулировки взяты из законодательства, представленного в начале этого года сенаторами Тедом Крузом и Джин Шагин, которые сыграли важную роль в проталкивании санкций против “Северного потока-2”.

В новом законодательстве о санкциях уточняется, что ранее введенные санкции применяются ко всей деятельности по прокладке труб и страхования, пишет Bloomberg.

Напомним, в конце октября американские СМИ сообщили, что Госдепартамент США расширил санкции в отношении недостроенного российского газопровода “Северный поток-2”. Новые меры направлены на компании, которые будут предоставлять услуги или финансирование для судов, работающих над строительством газопровода.

Позже в Нафтогазе сообщили, что поддерживают это решение США.