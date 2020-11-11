Сколько зарегистрированных производителей "ковидных" тест-систем в Украине - рассказали в Гослекслужбе

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Гослекслужбе зарегистрировано 207 компаний, которые обеспечивают тест-системы для диагностики коронавирусной болезни. Об этом сообщили УНН в Государственной службе Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

В соответствующий реестр Гослекслужбой внесена информация о 207 людях, ответственных за введение в оборот медицинских изделий для диагностики коронавирусной болезни. Среди них иммуноферментными (ИФА) методами - 59 человек, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) - 54 человека, а с помощью быстрых и экспресс-тестов - 94 человека.

Напомним, что Гослекслужба Украины по поручению главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко начала проверять производителей отечественных тест-систем на COVID-19.

Ранее сообщалось, что ПЦР-тесты украинского производителя "Укргентех", который выиграл государственных тендеров более чем на 18 млн грн, оказались не верифицированными в ЦОЗ Минздрава. Заявленная производителем чувствительность тест-системы не соответствовала реальным характеристикам и составила всего 20%.