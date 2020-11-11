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В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19

В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19

КИЕВ. 11 ноября. УНН. За последние сутки наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зарегистрировано в городе Киев, Одесской, Киевской, Львовской и Запорожской областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях", - сообщил Степанов.

Количество заболеваний в Киеве и по областям такова:

  • Киев - 46632 (+965 сутки)
  • Винницкая - 12970 (+205)
  • Волынская - 17236 (+415)
  • Днепропетровск - 18690 (+366)
  • Донецк - 15066 (+488)
  • Житомирская - 20194 (+578)
  • Закарпатская - 18056 (+436)
  • Запорожская - 15285 (+592)
  • Ивано-Франковск - 25643 (+589)
  • Киевская - 21731 (+693)
  • Кировоградская - 3280 (+76)
  • Луганская - 4738 (+95)
  • Львовская - 34988 (+684)
  • Николаевская - 11092 (+305)
  • Одесская - 30041 (+705)
  • Полтавская - 13143 (+420)
  • Ровенская - 23035 (+413)
  • Сумская - 15662 (+365)
  • Тернопольская - 22549 (+160)
  • Харьковская - 44948 (+482)
  • Херсонская - 6075 (+242)
  • Хмельницкая - 20826 (+498)
  • Черкасская - 11063 (+144)
  • Черновицкая - 26301 (+466)
  • Черниговская - 10564 (+229)

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Добавим, на прошлой неделе три дня подряд Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом, и показатель уже превысил 10 тысяч в сутки.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на фоне этого сообщил, что Украина с 9 ноября переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни - в частности, все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены.

Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов
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