В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19

КИЕВ. 11 ноября. УНН. За последние сутки наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зарегистрировано в городе Киев, Одесской, Киевской, Львовской и Запорожской областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях", - сообщил Степанов.

Количество заболеваний в Киеве и по областям такова:

Киев - 46632 (+965 сутки)

Винницкая - 12970 (+205)

Волынская - 17236 (+415)

Днепропетровск - 18690 (+366)

Донецк - 15066 (+488)

Житомирская - 20194 (+578)

Закарпатская - 18056 (+436)

Запорожская - 15285 (+592)

Ивано-Франковск - 25643 (+589)

Киевская - 21731 (+693)

Кировоградская - 3280 (+76)

Луганская - 4738 (+95)

Львовская - 34988 (+684)

Николаевская - 11092 (+305)

Одесская - 30041 (+705)

Полтавская - 13143 (+420)

Ровенская - 23035 (+413)

Сумская - 15662 (+365)

Тернопольская - 22549 (+160)

Харьковская - 44948 (+482)

Херсонская - 6075 (+242)

Хмельницкая - 20826 (+498)

Черкасская - 11063 (+144)

Черновицкая - 26301 (+466)

Черниговская - 10564 (+229)

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Добавим, на прошлой неделе три дня подряд Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом, и показатель уже превысил 10 тысяч в сутки.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на фоне этого сообщил, что Украина с 9 ноября переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни - в частности, все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены.

Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.