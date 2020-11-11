В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
КИЕВ. 11 ноября. УНН. За последние сутки наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зарегистрировано в городе Киев, Одесской, Киевской, Львовской и Запорожской областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях", - сообщил Степанов.
Количество заболеваний в Киеве и по областям такова:
- Киев - 46632 (+965 сутки)
- Винницкая - 12970 (+205)
- Волынская - 17236 (+415)
- Днепропетровск - 18690 (+366)
- Донецк - 15066 (+488)
- Житомирская - 20194 (+578)
- Закарпатская - 18056 (+436)
- Запорожская - 15285 (+592)
- Ивано-Франковск - 25643 (+589)
- Киевская - 21731 (+693)
- Кировоградская - 3280 (+76)
- Луганская - 4738 (+95)
- Львовская - 34988 (+684)
- Николаевская - 11092 (+305)
- Одесская - 30041 (+705)
- Полтавская - 13143 (+420)
- Ровенская - 23035 (+413)
- Сумская - 15662 (+365)
- Тернопольская - 22549 (+160)
- Харьковская - 44948 (+482)
- Херсонская - 6075 (+242)
- Хмельницкая - 20826 (+498)
- Черкасская - 11063 (+144)
- Черновицкая - 26301 (+466)
- Черниговская - 10564 (+229)
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Добавим, на прошлой неделе три дня подряд Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом, и показатель уже превысил 10 тысяч в сутки.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на фоне этого сообщил, что Украина с 9 ноября переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни - в частности, все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены.
Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.