Народный депутат: Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины - бюджетный дармоед

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины фактически является клоном Минэкономики и бюджетным "дармоедом". Такое мнение в комментарии УНН высказала народный депутат Юлия Клименко.

"Это министерство, с бюджетом более 160 млн грн, фактически является клоном Министерства экономики и бюджетным "дармоедом". Отдельная история - прошлое его руководителя Уруского - руководителя "Прогрестех-Украина", части Progresstechgroup, владельцем которой являются россияне. С таким конфликтом интересов не то, что к стратегическим, но и к легкой промышленности допускать нельзя", - уверена нардепка.

Кроме того, Клименко считает, что глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины вице-премьер-министр Уруский не должен вмешиваться в деятельность предприятий, ведь не имеет для этого полномочий.

"Создание Министерства стратегических отраслей, как и назначение вице-премьера Уруского, было ошибкой с первого дня. Поскольку 80% этих предприятий давно находятся в частных руках. Такие, например, как "Мотор Сич" или в составе государственных холдингов - таких как "Укроборонпром", в которых господин Уруский не имеет ни прав, ни полномочий", - отметила она.

Напомним, за почти пять месяцев со дня создания, штат Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины не заполнен, работает всего 7 человек: сам Уруский, его министры и советники. Конкурсы на соответствующие должности так и не были объявлены.

Ранее журналист Юрий Бутусов отметил, что вице-премьер-министр Уруский стал протокольной фигурой и занимается вещами за пределами своей компетенции вместо того, чтобы разрабатывать государственную политику и формировать эффективное министерство-регулятор.