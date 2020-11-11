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Джонни Деппу подыскали замену на роль в "Фантастических тварях"

Джонни Деппу подыскали замену на роль в "Фантастических тварях"

Мэдс Миккельсен

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Актер Мэдс Миккельсен, наиболее известный по ролям в "Ганнибале" и "Докторе Стрэндже", ведет предварительные переговоры о замене Джонни Деппа в третьей части фэнтезийной франшизы "Фантастические твари". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Variety.

"Актер из "Ганнибала" и "Доктора Стрэнджа" Мэдс Миккельсен ведет предварительные переговоры о том, чтобы взять на себя роль темного волшебника Геллерта Гриндельвальда в "Фантастических тварях 3", заменив Джонни Деппа в этой роли", - пишет издание.

Сыграв Гриндевальда в первых двух фильмах "Фантастические твари", Депп объявил в пятницу, что Warner Bros. попросила его "уйти" с этой роли после того, как Депп проиграл британский суд по делу о клевете, связанный с обвинениями в жестоком обращении со стороны бывшей жены Эмбер Херд.

"Фантастические твари 3" в настоящее время снимаются в Великобритании. По словам источника, знакомого с проектом, Депп снял только одну сцену в роли Гриндельвальда перед тем, как покинуть фильм, поэтому Миккельсену не нужно было копировать много отснятого материала.

Если сделка состоится, Миккельсен вместе с Лоу присоединится к звездам франшизы Эдди Редмэйну, Кэтрин Уотерстон, Дэну Фоглеру, Элисон Судол и Эзре Миллеру.

Премьера "Фантастических тварей 3" запланирована на 15 июля 2022 года, пишет издание.

Источник: УНН
Теги: кино, фильм
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