В Киеве произошло ДТП с участием судьи и несовершеннолетнего мотоциклиста

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Киеве расследуют обстоятельства ДТП с участием судьи и несовершеннолетнего водителя мотоцикла, дело передано на рассмотрение Государственного бюро расследований. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, передает УНН.

"Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, расследуют обстоятельства ДТП с участием судьи и несовершеннолетнего гражданина", - говорится в сообщении.

В ГБР сообщили, что вечером 9 ноября у въезда на территорию одной из автомобильных заправок по бульвару Дружбы Народов произошло столкновение автомобиля марки Mersedes-Benz GLE 450 под управлением судьи одного из районов города Киева и мотоцикла марки Kawasaki Ninja ZX-6R под управлением несовершеннолетнего в результате чего последний получил телесные повреждения.

Отмечается, что досудебное расследование начато по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение. Открыто производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины виновнику ДТП грозит наказание в виде штрафа от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Киевская городская прокуратура.

Напомним, что в Днепре в ночь на среду, 11 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 5 автомобилей, в результате которого погиб один человек, еще двое получили травмы. Сейчас водителя-виновника задержали.