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Украина нарастила производство водки

Украина нарастила производство водки

КИЕВ. 11 ноября. УНН. За год производство водки в Украине возросло на 5%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

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Также довольно ощутимо возросло производство ликеров - на 12,4%. Кроме того, Украина незначительно, но нарастила производство слабоалкогольных напитков - на 1,9%. При этом, упало производство вин игристых - на 9,1%. Рекордно просело производство вермутов и вин ароматизированных - на 80,6%.

Также статистические данные свидетельствуют о росте производства пива солодового - на 2,2%.

Напомним, в ТОП-5 надежных производителей качественной водки в Украине входят такие ликеро-водочные компании: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

Источник: УНН
Теги: водка, алкоголь, производство
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