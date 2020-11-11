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В Венгрии предлагают запретить однополым парам растить детей

В Венгрии предлагают запретить однополым парам растить детей

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Правительство Венгрии предложило во вторник поправку к конституции, которая предусматривает, чтобы дети воспитывались с "христианской интерпретацией гендерных ролей", передает УНН со ссылкой на Reuters.

Так, сообщается, что в проекте поправки, внесенной в парламент министром юстиции Юдит Варга, говорится, что детям должно быть гарантировано “воспитание на основе ценностей, вытекающих из... христианской культуры Венгрии”.

“Основа семейных отношений — брак... Мать — женщина, отец — мужчина”, — сказано в нем.

В документе также отмечается, что Венгрия “защищает право детей на гендерную идентичность, с которой они родились”, используя формулировки, соответствующие правительственной кампании по “объявлению трансгендерной идентичности вне закона”, пишет агентство.

В части законопроекта, объясняющего обоснование новой поправки к конституции, правительство заявило, что она необходима для защиты детей “от новых современных идеологических тенденций в западном мире,.. которые представляют угрозу праву детей на здоровое развитие”.

Как сообщал УНН, в прошлом году в Венгрии призвали бойкотировать Coca-Cola из-за ЛГБТ-рекламы.

Источник: УНН
Теги: Венгрия, дети, однополые браки
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