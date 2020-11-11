В "Энергоатоме" отрицают результаты проверки НАПК

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В "Энергоатоме" сообщили, что НАПК не могло установить наличие нарушений на госпредприятии, поскольку проверка была приостановлена, а документы по ее результатами не состовлялись, передает УНН.

"В случае обнаружения нарушений требований Закона по результатам проверки Национальное агентство: вносит предписание по устранению нарушений законодательства, проведению служебного расследования, привлечению виновного лица к установленной законом ответственности; утверждает обоснованный вывод о наличии признаков коррупционного или связанного с коррупцией правонарушений для направления его другим специально уполномоченным субъектам в сфере противодействия коррупции; обращается в суд по основаниям, предусмотренным законом. Вместе с тем, ГП "НАЭК "Энергоатом" не получало каких-либо из указанных выше документов", - сообщили в "Энергоатоме".

В НАПК тем временем заявляют, что во время проверки "Энергоатома" был обнаружен ряд нарушений антикоррупционного законодательства, в частности:

- работники, совершившие связанное с коррупцией правонарушение, не привлечены к дисциплинарной ответственности;

- не проверены факты непредставления деклараций должностными лицами "Энергоатома";

- не созданы каналы для сообщения о коррупционных правонарушениях;

- в "Атомэнергомаш" не было проведено служебное расследование по представлению Энергодарской местной прокуратуры.

Там также объясняют, что из-за решения Конституционного суда Украины, они вынуждены были прекратить проверку, а потому не могут отреагировать должным образом на обнаруженные нарушения.

Напомним, убыток "Энергоатома" за 9 месяцев 2020 года составил 5,3 млрд грн против прибыли прошлого года. В госпредприятии уточняют, что ответственность за такое положение нынешний руководитель Петр Котин несет только с апреля текущего года, момента своего назначения.

УНН также сообщал, что во время карантина руководство "Энергоатома" премировало друг друга.