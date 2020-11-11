Россия решила закрыть торговое представительство в Украине

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Правительство РФ решило закрыть торговые представительства в Литве и в Украине. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Правительство РФ постановляет: ликвидировать торговое представительство Российской Федерации в Литовской Республике, торговое представительство Российской Федерации в Украине", - говорится в постановлении.

По данным агентства, с предложением о закрытии этих торгпредств в сентябре выступил Минпромторг.

Как говорилось в пояснительной записке к проекту постановления, после закрытия в РФ останутся торгпредства в 58 странах.

Как сообщал УНН, Россия блокирует доступ на территорию оккупированного Крыма для международных организаций.