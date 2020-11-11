СБУ сообщила подозрение одному из главарей из "ДНР": подозревает в пытках украинских пленных

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Одному из главарей террористов так называемой "МГБ ДНР", которого подозревают в причастности к задержаниям и пыткам украинцев, заочно сообщено о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"СБУ разоблачила одного из руководителей так называемой "МГБ ДНР", который причастен к преследованию украинских граждан на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

По данным следствия, местный житель в 2014 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Главари группировок боевиков назначили его так называемым "заместителем начальника управления МГБ ДНР".

"Сотрудники СБУ задокументировали, что, находясь на "должности", злоумышленник давал указания о незаконных задержаниях и заключениях украинских граждан. Также он участвовал в допросах пленных и пытках над ними", - добавили в спецслужбе.

Сейчас фигурант скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса.

Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее СБУ объявила подозрение российскому священнику из "ДНР".