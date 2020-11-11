Правительство сегодня планирует ввести "карантин выходного дня"
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Кабинет министров Украины планирует ввести "карантин выходного дня", правительство готово поддержать предпринимателей после принятия такого решения. Об этом заявил на заседании правительства Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
"Минздрав разработал изменения в постановление № 641, предусматривающие введение в Украине так называемого карантина выходного дня. Более подробно о нем расскажет Максим Степанов (министр здравоохранения - ред.). Понимаю, что новые ограничения неприятны и болезненны для многих представителей бизнес-сообщества, занятых в ресторанной, развлекательной, культурной сферах. Правительство готово подставить плечо для наших предпринимателей во время усиленного карантина выходного дня", - сказал Шмыгаль во время открытия заседания правительства.
Такие заявления главы правительства прозвучали на фоне протеста под стенами Дома правительства. Предприниматели, работники сферы торговли и рестораторы вышли на акцию против ввода "карантина выходнояо дня".
Напомним, как заявил глава Минздрава Максим Степанов, то, сколько времени в Украине будет длиться "карантин выходного дня", будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Впоследствии его неоднократно продлевали, однако, летом перевели на другой формат - адаптивный карантин. Это означает, что регионы обозначаются зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона отличаются и ограничительные меры.
На данный момент адаптивный карантин действует до 31 декабря включительно.
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