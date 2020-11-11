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Шмыгаль говорит оставаться на самоизоляции при COVID-19 у родственников, обещает больничные

Шмыгаль говорит оставаться на самоизоляции при COVID-19 у родственников, обещает больничные

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Правительство компенсирует все больничные за самоизоляцию в случае обнаружения COVID-19 у близких людей. Об этом на заседании правительства заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Если заболел кто-то из членов вашей семьи, оставайтесь на самоизоляции - государство платит за такую самоизоляцию больничные. Мы возместим все больничные", - сказал Премьер.

По его словам, если в семье заболел кто-то, нужно оставаться на самоизоляции во избежание распространения коронавируса.

Добавим, в Украине количество оплачиваемых больничных за месяц выросло на около 49%.

Напомним, Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, выделение средств для подведения кислорода к кроватям в больницах, которые принимают пациентов с коронавирусом.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, больничные, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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