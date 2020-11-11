Правительство сегодня заслушает кандидатов на должности глав ряда ОГА
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Кабинет министров Украины сегодня заслушает кандидатов на должности председателей ряда областных государственных администраций. Об этом заявил на заседании правительства Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
"Я уже говорил об ответственности губернаторов за неэффективную, неоперативную работу: не справляешься с работой - будет назначен тот, кто сможет", - сказал Шмыгаль.
По его словам, задача руководителей регионов - это не просто управление структурными подразделениями, это и антикризисные меры, которые позволяют региону эффективно реагировать на эпидемиологические мероприятия.
"Сегодня мы заслушаем кандидатов на должности председателей ряда областных государственных администраций, чтобы правительство имело возможность оценить каждого претендента до голосования", - заявил Премьер.
Напомним, 5 ноября, после проведения местных выборов, Президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорива, Одесской - Максима Куцого и Сумской - Романа Грищенко. Президент назначил им временную замену.
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