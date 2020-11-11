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Германия положительно оценивает украинскую инициативу основания "Крымской платформы"

Германия положительно оценивает украинскую инициативу основания "Крымской платформы"

Хайко Маас

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Германия соглашается с важностью актуализации темы незаконной оккупации Крыма и положительно оценивает украинскую инициативу об основании "Крымской платформы". Об этом шла речь во время телефонного разговора между министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, передает пресс-служба МИДа, передает УНН.

"Руководитель немецкого внешнеполитического ведомства положительно оценил украинскую инициативу по учреждению "Крымской платформы" и согласился с важностью сохранения темы временно оккупированного Крыма среди приоритетов международной повестки дня", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, Кулеба провел переговоры с Маасом: говорили о Беларуси и "нормандском формате".

Напомним, Кулеба сообщил, когда проведут первый саммит "Крымской платформы".

Источник: УНН
Теги: Крым, Украина, Германия, оккупация
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