В Украине 5G должен появиться к концу следующего года: правительство приняло решение

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Украине технология 5G должна появиться к концу следующего года. План по ее введению правительство приняло на заседании в среду, 11 ноября, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, передает УНН.

"5G в Украине быть! Кабмин утвердил план мероприятий по внедрению системы мобильной связи пятого поколения в Украине. Технология должна появиться в доступе, согласно плану, к концу следующего года", - сообщил Гончаренко.

Также он обнародовал соответствующий документ.

Между тем в Украине еще в более 7 тыс. городов и сел нет и 4G. В то же время, Минцифры заявляет об ускорении покрытия Украины скоростным мобильным интернетом, указывая, что с июля по октябрь более 4,7 млн украинцев в более 7 тысячах населенных пунктов таки получили 4G.