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Правительство расширило возможность использования электрошокеров полицейскими

Правительство расширило возможность использования электрошокеров полицейскими

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Правительство утвердило возможность использования электрошокеров полицейскими, предлагают расширенное описание их использования внести в законодательство. Законопроект направят в ВР. Об этом заявил на заседании правительства министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент УНН.

"Согласно закону о Национальной полиции Украины к специальным средствам, которые полиция уполномочена применять при выполнении возложенных на нее полномочий относятся в частности электрошоковые устройства контактного и дистанционного действия", - сказал Аваков.

Он добавил, что в большинстве стран мира электрошоковые устройства используются как альтернатива огнестрельного оружия.

"Мы в течение двух лет проводили соответствующие экспертизы, изучали материалы, согласовывали этот вопрос с Минздравом, Минюстом... Получили первую партию электрошокеров, но сейчас, перед тем как применять, мы считаем необходимым внести уточнения и более детальное описание в ЗУ "О Нацполиции", который направить на рассмотрение ВРУ", - добавил Аваков.

Напомним, правительство приняло план введения технологии 5G в Украине.

Источник: УНН
Теги: МВД, Арсен Аваков, Кабмин, Украина, правительство, полиция
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