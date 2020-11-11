Вся Украина будет жить по правилам "оранжевой зоны" карантина: Степанов назвал запреты

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Поскольку Украина не может перейти к полному локдауну, вся страна будет жить по правилам, которые действуют в "оранжевой" карантинной зоне. На заседании правительства министр здравоохранения Максим Степанов назвал главные запреты, передает корреспондент УНН.

"Для нас, врачей, лучший способ это применение полного локдауна не менее чем на три недели. Это с точки зрения эпидемиологии и распространения болезней ... Мы не в состоянии ввести локдаун, поэтому мы находим тот баланс с точки зрения и сохранения здоровья и оказания помощи людям, которые в этом нуждаются", - сказал Степанов.

Так, он отметил, на всей территории Украины должны отказаться от адаптивного карантина и перейти на общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территории оранжевого уровня опасности.

По его словам, будут действовать такие запреты:

- будет запрещено проведение массовых культурных, концертных, религиозных, спортивных и других мероприятий с участием более 20 человек (это не касается официальных спортивных мероприятий, матчей профессиональных спортклубов проведенных без зрителей);

- запрещается деятельность кинотеатров и театров с наполненностью более 50% мест;

- запрещается осуществления регуляоних и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, в частности, перевозки пассажиров на городских автобусных маршрутах, такси, а в электричках и поездах, междугородном, пригородном и внутренне областном и межобластном сообщении количеством более чем количество мест для сидения;

- запрещается проведение дискотек, работа развлекательных мероприятий, деятельность ресторанов, закусочных и буфетов по организации досуга. Мы запрещаем деятельность заведений питания именно по организации досуга;

- запрещается работа с 22:00 до 07:00 субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания - рестораны, кафе, столовые, кафетерии. Это не касается доставки и заказов на вынос;

- запрещено размещение посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее 2 метра между соседними столиками и более 4 человека за столом без учета детей до 18 лет при условии, если посетители заходят в заведение только с масками и тому подобное.

Напомним, в Украине по состоянию на 8 часов 11 ноября зафиксировано уже почти 490 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - опять более 10 тыс.