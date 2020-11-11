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Новости: Криминал и ЧП
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Злоупотребления почти на 1,8 млн грн: экс-чиновник ГПУ Нагалевский предстанет перед судом

Злоупотребления почти на 1,8 млн грн: экс-чиновник ГПУ Нагалевский предстанет перед судом

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Высший антикоррупционного суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего начальника одного из отделов Управления материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Аполлинария Нагалевского, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, причинившем ущерб на сумму почти 1,8 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"Прокурорами САП по материалам досудебного расследования НАБУ направлено в Антикоррупционного суда обвинительный акт по обвинению бывшего начальника одного из отделов Управления материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Украины в злоупотреблении служебным положением, причинившем ущерб на сумму почти 1,8 млн гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о дате и времени подготовительного заседания будет сообщено дополнительно.

Напомним, завершено досудебное расследование по делу в отношении бывшего начальника одного из отделов управления материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Украины Аполлинария Нагалевского, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, причинившем ущерб на сумму почти 1,8 млн гривен.

Как сообщалось, бывшему начальнику одного из отделов управления материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Украины Аполлинарию Нагалевскому сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, причинившем ущерб на сумму почти 1,8 млн гривен.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, САП
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