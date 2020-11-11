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Правительство заслушало и утвердило назначение глав трех ОГА

Правительство заслушало и утвердило назначение глав трех ОГА

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Кабинет министров на заседании в среду заслушал трех кандидатов на должности глав Николаевской, Одесской и Сумской ОГА, а также утвердил их назначение, передает корреспондент УНН.

"У нас в списке кадровых вопросов - три назначения глав ОГА. Это назначение Кима Виталия Александровича главой Николаевской ОГА, назначение господина Гриневецкого Сергея Рафаиловича главой Одесской ОГА, и назначения Хомы Василия Васильевича главой Сумской ОГА", - сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кандидаты на должности глав ОГА представились и рассказали о своем видении, что делать после назначения на должности.

Так, Виталий Ким заявил, что планирует провести полную инвентаризацию налоговых поступлений.

"Также ставлю себе цель как можно быстрее осуществить процесс децентрализаци и передачи полномочий районам", - добавил он.

Гриневецкий заявил, что планирует заняться "санитарно-эпидемиологической дисциплиной" в регионе, главным видит развертывание дополнительных коек, содержание и сохранение здоровья врачей.

Хома заявил, что видит перед собой задачу "сформировать действенную команду для внедрения решений КМУ". По его словам, необходимо также перейти к формированию областного бюджета.

Правительство утвердило перечень кадровых назанчений. 

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющими обязанности глав Сумской, Одесской и Ивано-Франковской ОГА.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Кабмин, Украина, правительство, Сумы и Сумская область, Николаев и Николаевская область
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