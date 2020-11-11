Резервные копии и защита информации: правительство решило лучше обезопасить киберпространство

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Кабинет министров на заседании в среду, 11 ноября, принял решения, направленные на кибербезопасность и защиту информации. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в своем Telegram-канале, передает УНН.

Он сообщил, что в частности, речь идет о законопроекте об изменениях в ЗУ "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины".

Им предусматривается создание резервных копий информации государственных электронных информационных ресурсов. Обязанность относительно этого предлагается возложить на госорганы, воинские формирования, госпредприятия, учреждения и организации.

Также предусмотрено, что установление порядка передачи, хранения и доступа к резервным копиям будет определяться Кабмином.

Кроме того, предложено возложить на Госспецсвязи обязанности по сохранению этих резервных копий.

"Такое резервное копирование, в первую очередь, должно обеспечить возможность осуществления аварийного восстановления с целью нейтрализации последствий аварии или потери данных, а также обеспечение возможности в кратчайшие сроки взять под контроль бизнес-процессы и возобновить выполнение критически важных функций, используя эталонную резервную копию" , - пояснил Мокан.

Также правительство приняло и еще одно постановление в сфере кибербезопасности. Документом предусмотрено утвердить порядок проведения осмотра состояния киберзащиты критической информационной инфраструктуры, государственных информационных ресурсов и информации, требование относительно защиты которой установлено законом.

"Эти шаги позволят оценить реальное положение дел на всех объектах критической информационной инфраструктуры жизненно важных отраслей экономики страны, сформировать дальнейшие меры по повышению уровня киберстийкости и усилению возможностей инфраструктуры страны противостоять современным вызовам и угрозам в киберпространстве", - добавил Мокан.

Напомним, ранее в СНБО заявили, что именно бизнес должен формировать правила, по которым мы должны жить в киберпространстве.