Кабмин раздал еще несколько должностей: в ОПЗ, комиссии по азартным играм и ПФУ

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Кабинет министров на своем заседании в среду, 11 ноября, принял ряд кадровых решений, в частности, о назначении в Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей, Пенсионный фонд, а также согласовал назначение исполняющим обязанности главы правления - директора акционерного общества "Одесский припортовый завод". Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию представителя правительства в Верховной Раде Василия Мокана.

"На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений", - отметил Мокан и перечислил их:

назначить (проектами распоряжений Кабинета Министров Украины):

Водолажко Елену Леонидовну - членом Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (путем заключения с ней контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).



Малецкого Александра Николаевича - заместителем Председателя правления Пенсионного фонда Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).

назначить (проектами распоряжений Кабинета Министров Украины) по субъектам хозяйствования:

Данилова Кирилла Феликсовича - генеральным директором Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

согласовать назначение (проектами распоряжений Кабинета Министров Украины) по субъектам хозяйствования:

Парсентьева Николая Николаевича - исполняющим обязанности главы правления - директора акционерного общества "Одесский припортовый завод".

уволить (проектами распоряжений Кабинета Министров Украины) по субъектам хозяйствования:

Микрюкова Сергея Анатольевича с должности генерального директора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (по собственному желанию).

Кабинет министров на заседании согласовал назначение и глав трех облгосадминистраций, в том числе и там, где предыдущих руководителей "сняли" после местных выборов.

"На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений: согласовать назначение (проекты указов Президента Украины):

Кима Виталия Александровича - председателем Николаевской ОГА.

Гриневецкого Сергей Рафаиловича - председателем Одесской ОГА.

Фомы Василия Васильевича - председателем Сумской ОГА", - сообщил Мокан.

Также он указал, что правительство согласовало увольнение (проект указа Президента Украины) Стадника Александра Васильевича с должности председателя Николаевской ОГА (по соглашению сторон).

Кроме того, Кабмин принял проект распоряжения о временном возложении исполнения обязанностей главы правления акционерного общества "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" на Власенко Андрея Владимировича.

Напомним, 5 ноября, после проведения местных выборов, Президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорива, Одесской - Максима Куцого и Сумской - Романа Грищенко. Президент назначил им временную замену.