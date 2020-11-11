В МОН предложили изменения в дошкольном образовании

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Министерстве образования и науки предлагают обновить Базовый компонент дошкольного образования. Об этом сообщает пресс-служба МОН, передает УНН.

"Министерство образования и науки предлагает к общественному обсуждению проект Базового компонента дошкольного образования. В документе описаны ценности и принципы дошкольного образования, требования к организации образовательного процесса и компетентности, которыми овладеет ребенок до начала обучения в школе. Замечания и предложения к проекту можно направлять до 26 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

По словам врио министра образования и науки Сергея Шкарлета, базовый компонент дошкольного образования, предложенный к общественному обсуждению, "ориентирован на запрос украинского общества по обеспечению преемственности между дошкольным и начальным образованием и на мировые принципы качественного дошкольного образования".

Документ подчеркивает личностно ориентированный подход к развитию дошкольников, в том числе и детей с особыми образовательными потребностями, и важность сотрудничества учреждений дошкольного образования, родителей и государства. Качественное и доступное дошкольное образование - приоритет для МОН, а обновленный Базовый компонент станет еще одним шагом к достижению этой цели, указали в ведомстве.

Добавим, что Шкарлет анонсировал изменение формулы финансирования вузов.

Также в Министерстве образования и науки Украины рассматривают все за и против относительно начала образования в школах с 5 лет.



