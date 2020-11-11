Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,12 0,0090  EUR: 33,20 -0,1932 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Раде уже 13 законопроектов по КСУ, на этой неделе их будут рассматривать комитеты - нардеп
В Раде уже 13 законопроектов по КСУ, на этой неделе их будут рассматривать комитеты - нардеп
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
9075

В Украине на авиастроение будут выделять примерно 2 млрд грн в год - Шмыгаль

В Украине на авиастроение будут выделять примерно 2 млрд грн в год - Шмыгаль

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Кабинет министров Украины утвердил концепцию Государственной программы развития авиационной промышленности до 2030 года. Она предусматривает финансирование авиационной отрасли со стороны государства примерно на 2 млрд грн ежегодно. Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Правительство утвердило концепцию Государственной программы развития авиационной промышленности до 2030 года. В программе представлено несколько вариантов развития отрасли, в частности базовый вариант, который предусматривает финансирование авиационной отрасли со стороны государства примерно на 2 млрд грн ежегодно. Это позволит восстановить полномасштабное производство гражданских самолетов и освоить полный процесс производства вертолетов", - написал Шмыгаль.

По его словам, объем реализованной продукции в случае выполнения программы оценивается экспертами в 300-350 млрд грн за 9 лет.

"Будет сохранено и создано десятки тысяч высокотехнологичных рабочих мест", - добавил Шмыгаль.

Напомним, профильные ассоциации авиастроительной сферы обратились к Президенту Зеленскому с просьбой передать государственное предприятие "Антонов" из-под управления концерна "Укроборонпром" в управление Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, правительство, Премьер-министр, авиация, Денис Шмыгаль
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.