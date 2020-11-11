Конституционный Суд считает, что закрытием производства против Тупицкого НАПК "избегает ответственности"

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило ходатайство в суд о прекращении производства по делу главы Конституционного Суда Украины, которое не связано с коррупцией и такой шаг является свидетельством попытки избежать юридической ответственности за свои незаконные действия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КСУ, передает УНН.

"Так, в сообщении НАПК говорится, что... направило в суды ходатайства о закрытии производства по 62 делам, где в одном из фигурантов указанный глава КСУ Александр Тупицкий. НАПК не указал, что это производство касается не протокола о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией в отношении главы Конституционного Суда Украины, который, кстати, никогда не составлялся, а именно об иске Александра Тупицкого к НАПК о незаконности действий его должностных лиц и опровержение распространенной ими неправдивой информации. Собственно, во избежание юридической ответственности за свои действия Национальное агентство по предупреждению коррупции направило указанное ходатайство о прекращении производства в суд", - отметили в КСУ.

Отмечается, что приведенное и стало причиной "для ежедневной информационной кампании по дезинформации" о деятельности Конституционного Суда Украины и его судей.

"Для донесения общественности объективной информации сообщаем, что никаких протоколов в отношении главы Конституционного Суда Украины Национальное агентство по предупреждению коррупции не составляло и не вручало, как это предусмотрено действующим законодательством. Более того, позиция судей Конституционного Суда Украины заключается в том, чтобы уже составленные НАПК по ним протоколы о совершении административных правонарушений, связанных с коррупцией, суды рассматривали по существу. Это позволит законно доказать неправомерность действий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - резюмировали в КСУ.

Напомним, что НАПК обвинило Конституционный Суд в процессе закрытия более 60 дел в отношении ТОП-чиновников, среди которых значился и глава КСУ Александр Тупицкий.

Добавим, что вчера, 10 ноября, в КСУ ответили на обвинения главы НАПК в том, что "орган конституционной юрисдикции страны взял на себя функции парламента".