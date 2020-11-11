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Конституционный Суд считает, что закрытием производства против Тупицкого НАПК "избегает ответственности"

Конституционный Суд считает, что закрытием производства против Тупицкого НАПК "избегает ответственности"

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило ходатайство в суд о прекращении производства по делу главы Конституционного Суда Украины, которое не связано с коррупцией и такой шаг является свидетельством попытки избежать юридической ответственности за свои незаконные действия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КСУ, передает УНН.

"Так, в сообщении НАПК говорится, что... направило в суды ходатайства о закрытии производства по 62 делам, где в одном из фигурантов указанный глава КСУ Александр Тупицкий. НАПК не указал, что это производство касается не протокола о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией в отношении главы Конституционного Суда Украины, который, кстати, никогда не составлялся, а именно об иске Александра Тупицкого к НАПК о незаконности действий его должностных лиц и опровержение распространенной ими неправдивой информации. Собственно, во избежание юридической ответственности за свои действия Национальное агентство по предупреждению коррупции направило указанное ходатайство о прекращении производства в суд", - отметили в КСУ.

Отмечается, что приведенное и стало причиной "для ежедневной информационной кампании по дезинформации" о деятельности Конституционного Суда Украины и его судей.

"Для донесения общественности объективной информации сообщаем, что никаких протоколов в отношении главы Конституционного Суда Украины Национальное агентство по предупреждению коррупции не составляло и не вручало, как это предусмотрено действующим законодательством. Более того, позиция судей Конституционного Суда Украины заключается в том, чтобы уже составленные НАПК по ним протоколы о совершении административных правонарушений, связанных с коррупцией, суды рассматривали по существу. Это позволит законно доказать неправомерность действий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - резюмировали в КСУ.

Напомним, что НАПК обвинило Конституционный Суд в процессе закрытия более 60 дел в отношении ТОП-чиновников, среди которых значился и глава КСУ Александр Тупицкий.

Добавим, что вчера, 10 ноября, в КСУ ответили на обвинения главы НАПК в том, что "орган конституционной юрисдикции страны взял на себя функции парламента".

Источник: УНН
Теги: Конституционный суд, НАПК
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