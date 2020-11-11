В Минцифры сообщили, имеет ли Украина доступные частоты для внедрения 5G

КИЕВ. 11 ноября. УНН. На сегодняшний день в Украине доступна примерно половина частот от тех, которые необходимы для введения покрытия 5G. Об этом во время брифинга рассказал заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам развития цифровой инфраструктуры Александр Шелест, передает корреспондент УНН.

"Для того, чтобы вводить использование любой мобильной технологии, необходимы свободные частоты. На сегодняшний день, к сожалению, в Украине доступна примерно половина частот от тех, которые используют европейские операторы", - отметил замминистра.

Также Шелест сообщил, что уже в этом месяце будет сформирована группа, которая изучит использование радиочастотных ресурсов в Украине. Именно она и сообщит, какие частоты можно освободить, чтобы создать дополнительный объем для технологии 5G.

"Последний год мы работали над тем, чтобы ускорить распространение интернета и сделать его доступным для каждого украинца. Наша цель - чтобы через 3 года каждый украинец мог получать все государственные услуги онлайн. И это невозможно без доступа к скоростному интернету. Мы рассчитываем на то, что через 3 года 95% украинцев будут иметь возможность пользоваться скоростным качественным интернетом. Если они будут у себя дома, то это подключение с помощью оптических технологий, если они в пути - это подключение с помощью мобильного интернета. Именно для этого мы в прошлом году работали над введением технологии 4G. К середине 2022 года доступность мобильного скоростного интернета будет у 90% населения у каждого из операторов", - отметил Шелест.

Заместитель Министра цифровой трансформации также отметил, что в Украине не хотят отставать от Европы, где по плану в каждом городе до 2025 года должно быть покрытие 5G.

Напомним, что сегодня Кабинет министров Украины одобрил план работы над введением в Украине 5G, лицензию на который операторы уже смогут покупать через год-полтора.