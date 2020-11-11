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ОАСК вернул истцу заявление об отмене результатов "опроса Зеленского"

ОАСК вернул истцу заявление об отмене результатов "опроса Зеленского"

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Окружной административный суд Киева вернул истцу заявление об отмене результатов опроса, инициированного Президентом Украины Владимиром Зеленским в день проведения местных выборов 25 октября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

"Окружной административный суд города Киева вернул истцу заявление о признании противоправным и отмене результатов опроса, инициированного Владимиром Зеленским, который состоялся 25 октября 2020 года во время местных выборов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что суд установил, что истцом были нарушены правила объединения исковых требований. В частности, исковые требования предъявленные истцом к Президенту Украины подсудны Верховному Суду в качестве суда первой инстанции, тогда как исковые требования к политической партии должны рассматриваться в другом суде, а следовательно истцом объединены в исковом заявлении требования, подсудные разным судам.

"Учитывая указанное, суд пришел к выводу о возвращении искового заявления на основании п. 6 ч. 4 ст. 169 Кодекса административного судопроизводства Украины", - отмечается в сообщении.

Напомним, Окружной административный суд Киева просили отменить результаты опроса, инициированного Президентом Украины Владимиром Зеленским в день проведения местных выборов 25 октября.

Как сообщалось, окончательные результаты исследования "опроса Зеленского" уже подсчитаны и будут представлены после обнародования официальных результатов местных выборов.

Источник: УНН
Теги: опрос, Президент, иск, ОАСК, Владимир Зеленский
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