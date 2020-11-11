ОАСК вернул истцу заявление об отмене результатов "опроса Зеленского"

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Окружной административный суд Киева вернул истцу заявление об отмене результатов опроса, инициированного Президентом Украины Владимиром Зеленским в день проведения местных выборов 25 октября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

"Окружной административный суд города Киева вернул истцу заявление о признании противоправным и отмене результатов опроса, инициированного Владимиром Зеленским, который состоялся 25 октября 2020 года во время местных выборов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что суд установил, что истцом были нарушены правила объединения исковых требований. В частности, исковые требования предъявленные истцом к Президенту Украины подсудны Верховному Суду в качестве суда первой инстанции, тогда как исковые требования к политической партии должны рассматриваться в другом суде, а следовательно истцом объединены в исковом заявлении требования, подсудные разным судам.

"Учитывая указанное, суд пришел к выводу о возвращении искового заявления на основании п. 6 ч. 4 ст. 169 Кодекса административного судопроизводства Украины", - отмечается в сообщении.

Напомним, Окружной административный суд Киева просили отменить результаты опроса, инициированного Президентом Украины Владимиром Зеленским в день проведения местных выборов 25 октября.

Как сообщалось, окончательные результаты исследования "опроса Зеленского" уже подсчитаны и будут представлены после обнародования официальных результатов местных выборов.