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Аваков и Ткаченко выступали против “локдауна выходного дня” - СМИ

Аваков и Ткаченко выступали против “локдауна выходного дня” - СМИ

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Два члена Кабинета министров выступали против отмены адаптивного карантина и введении “карантина выходного”. Об этом сообщает Телеграм-канал “Быстрые новости” со ссылкой на свои источники, передает УНН.

“Аваков и Ткаченко выступали против ужесточения карантина, а именно — локдауна выходного дня. Перед началом официального заседания Кабмина среди членов правительства была жаркая дискуссия относительно основного решения. И именно Аваков с Ткаченко выступали против”, — говорится в сообщении.

Вместе с тем, позиция двух министров не повлияла на принятие решения: “Но как видим, их аргументы не подействовали на остальных участников заседания, которые поддержали усиление карантинных мер”, — подчёркивается в публикации.

Напомним, в ходе заседания в среду Кабмин ввёл “карантин выходного дня”, который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать лишь продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа заведений общепита в режиме “еда на вынос”.

Источник: УНН
Теги: Украина, карантин
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