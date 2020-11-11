В следующем году во всех столичных школах заработают электронные дневники

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Киеве со следующего года во всех школах хотят ввести электронные классные журналы и дневники. Во время дистанционной работы такие нововведения использовали 64% школ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Уже в следующем году столичные школы полностью перейдут на работу в "Электронном классном журнале" - бумажные версии больше не понадобятся", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с первого сентября почти все 1-4 классы перешли на работу в системе "Электронный классный журнал". Но для полного перехода всех классов на такой формат работы нужно обеспечить подключение к интернету в каждой школе и в каждом кабинете.

"В период дистанционного обучения электронные журналы и дневники использовали 64% учреждений общего среднего образования города. Однако, кроме ведения "электронного журнала", учителя обязаны вести и бумажный вариант журнала", - добавили в КГГА.

Напомним, по информации киевской ОГА, из-за карантина школы в Киевской области работают по смешанной форме, более 37 тыс. учащихся обучаются дистанционно.