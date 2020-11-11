Разумков "подхватил" коронавирус

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что у него подтвердили заболевание коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом спикер парламента написал у себя в Facebook, передает УНН.

"Риск подхватить коронавирус есть у каждого из нас. Сегодня болезнь настигла и мою семью, я получил положительный результат теста. Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и впредь. Буду находиться на изоляции и работать дистанционно", - написал Разумков.

Напомним, на этой неделе стало известно, что у Президента Украины Владимира Зеленского подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19.

Кроме того, стало известно, что у главы ОПУ Андрея Ермака также подтвердили заболевание.

Также известно, что министр финансов Украины Сергей Марченко заболел коронавирусной болезнью.