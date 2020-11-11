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Новости: Криминал и ЧП
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Военного ВСУ, который работал на российскую ФСБ, будут судить за государственную измену

Военного ВСУ, который работал на российскую ФСБ, будут судить за государственную измену

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Задержанного контрразведчиками в марте бывшего военнослужащего Вооруженных сел, работавшего на ФСБ, будут судить по статье "Государственная измена". Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

"Контрразведка Службы безопасности Украины в марте этого года задержала бывшего военнослужащего ВСУ, который был завербован спецслужбами РФ. Следователи завершили расследование в рамках уголовного производства по статье "Государственная измена", обвинительный акт направлен в суд. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества", - сообщили в пресс-службе.

По данным СБУ, военный по заданию агрессора собирал сведения о военных объектах, которые дислоцируются на территории Волынской области. Также врага интересовала информация об участниках АТО/ООС.

Напомним, ранее Контрразведка СБУ задержала агента ФСБ РФ при попытке совершения диверсии на объекте критической инфраструктуры в Ровенской области.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Украина, ФСБ, госизмена
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